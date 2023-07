Incidente mortale in viale Fulvio testi: lo chef ferito resta in gravi condizioni

Milano, 16 luglio 2023 – Sono ancora gravi le condizioni di G.B., il motociclista ferito ieri pomeriggio nell'incidente costato la vita al pensionato settantatreenne Luciano Avigliano, travolto sulle strisce all'incrocio tra viale Fulvio Testi e via Santa Monica poco dopo le 17.

Il trentenne, che lavora come chef in un locale del centro, è ricoverato in prognosi riservata al Niguarda per i traumi alla testa e alle gambe riportati nell’impatto. La dinamica.

Secondo le informazioni emerse nelle prime ore, sarebbe stato l’anziano ad attraversare con il rosso, anche se gli agenti del Radiomobile della polizia locale stanno ancora cercando conferme a questa ricostruzione: fondamentali potrebbero rivelarsi le immagini registrate dalla telecamera di un autobus Atm, che proprio in quei secondi stava percorrendo la stessa strada.

La Ducati Streetfighter di G.B. stava viaggiando in direzione centro, mentre Avigliano stava attraversando viale Testi da destra verso sinistra, da via Santa Monica verso via Santa Marcellina: all’altezza della carreggiata centrale, la moto ha travolto il settantatreenne, che è stato agganciato dal veicolo e trascinato senza scampo per una settantina di metri. I segni di frenata rilevati sull'asfalto fanno pensare che il motociclista si sia accorto all'ultimo della presenza del pedone e abbia provato in tutti i modi a evitare l’impatto, senza riuscirci.