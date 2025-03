Rozzano, bambino di 5 anni investito da un’auto: attimi di terrore ma il piccolo non è grave

Rozzano (Milano), 14 marzo 2025 - Momenti di paura in via Buozzi a Rozzano, pochi minuti prima delle 16 di oggi venerdì 14 marzo, per un incidente che ha coinvolto un bambino di 5 anni, investito da un'auto.

Sul posto, in zona Ponte Sesto, sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118 di Milano, con un'automedica e un'eliambulanza. In un primo momento, le condizioni del piccolo sembravano molto gravi, ma dopo le prime cure prestate sul posto, i medici hanno escluso il pericolo di vita. Il bambino è stato trasportato all’ospedale Niguarda, dove è stato ricoverato in codice giallo.

L'investimento è avvenuto in una zona molto trafficata, nei pressi dell'attraversamento pedonale. Sul posto è intervenuta la polizia locale per ricostruire la dinamica ancora poco chiara.