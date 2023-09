Incidente a Milano tra auto e moto: gravissima diciottenne

Lo scontro violentissimo all’angolo tra via Meda e viale Tibaldi. La passeggera della moto disarcionata e scaraventata a dieci metri di distanza dal punto d’impatto. La corsa in ospedale per salvarle la vita. È ricoverata al Niguarda in gravissime condizioni la diciottenne coinvolta ieri notte in un incidente tra la moto guidata da un coetaneo (trasportato in codice giallo al Policlinico) e un’auto con cinque persone a bordo, che non hanno riportato conseguenze. Stando alla prima ricostruzione della polizia locale, lo schianto è avvenuto a un incrocio semaforizzato, anche se probabilmente a quell’ora, poco prima delle 2.45, i dispositivi erano lampeggianti: l’auto stava percorrendo via Meda in direzione periferia, mentre la motocicletta proveniva da viale Ripamonti e stava viaggiando in direzione Ascanio Sforza.

La dinamica è ancora da chiarire: le informazioni al momento a disposizione fanno ipotizzare che a provocare lo scontro sia stata una precedenza non rispettata, ma gli agenti del Radiomobile sono ancora al lavoro per chiarire con esattezza a quale veicolo toccasse far passare l’altro e le conseguenti eventuali responsabilità; inoltre, gli accertamenti investigativi si concentreranno pure sulla velocità dei due veicoli. Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dall’analisi dei filmati registrati in quei secondi dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

N.P.