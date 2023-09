Incidente a Milano, ragazza di 26 anni travolta da una moto in via Fatebenefratelli: è grave

Una ragazza di 26 anni è stata investita alle 19 di oggi in via Fatebenefratelli, vicino all'incrocio di piazza Cavour. Stando alle prime informazioni, la giovane sarebbe stata travolta da una moto mentre attraversava la strada: i sanitari di Areu sono subito arrivati sul posto per prestare le prime cure alla ferita e trasportarla in ospedale; le sue condizioni sarebbero molto gravi.

In via Fatebenefratelli sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi e accertare la dinamica: da capire se la ragazza fosse sulle strisce pedonali. Il motociclista avrebbe cercato di frenare, ma non è riuscito a evitare l'impatto.

Poche ore prime, una ragazza di 15 anni in moto è stata disarcionata e scaraventata per decine di metri sull’asfalto. L’incidente è avvenuto all’angolo tra via Meda e viale Tibaldi e la quindicenne è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda.