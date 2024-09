Strage di via Cantoni: arriva Aika, il cane dei vigili del fuoco specializzato negli incendi

Milano – Proseguono le indagini per stabilire l'esatta origine dell'incendio di giovedì scorso in via Cantoni a Milano , zona Villapizzone, quando hanno perso la vita di tre giovani di origine cinese. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per strage , per il momento senza nomi sul registro degli indagati , e la pista del dolo sembra certa, sullo sfondo delle risposte dal titolare dell'emporio andato in fiamme e di una possibile estorsione , tutta ancora da verificare.

“Dammi ventimila euro o via ammazzo”, questo il messaggio recapitato al commerciante, parente di due delle giovani vittime, tramite un'app di traduzione lingue da un non meglio precisato nord-africano.