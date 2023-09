Affori, incendio all’ultimo piano di un palazzo: appartamenti invasi dalle fiamme

Milano – Un incendio è scoppiato qualche minuto prima di mezzanotte al quinto e ultimo piano di un palazzo di via Vittorio Scialoia a Milano, in zona Affori. Le fiamme si sono rapidamente propagate e hanno avvolto alcuni appartamenti.

Si è levata una colonna di fumo che ha invaso tutto il quartiere. L’odore di bruciato, in mattinata, si sentiva anche in altre zone della città. Al lavoro i vigili del fuoco che hanno operato con l'ausilio di due autoscale e altri mezzi. Il rogo è stato domato ma i danni sono ingenti. Fortunatamente, non risultano né feriti né intossicati.