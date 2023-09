Buccinasco, incendio devasta l’azienda agricola Cossa: a fuoco la cascina e il fienile / Il video

Buccinasco (Milano), 9 settembre 2023 – Dalle prime informazioni, l’incendio si è sviluppato dal fienile della Cascina Cossa, tra via dei Lavoratori e via Osnaghi, zona periferica di Buccinasco. Le cause sono ancora incerte e sarà la relazione dei vigili del fuoco, impegnati con diversi mezzi sul posto, a chiarire ogni dettaglio e l’origine del violento rogo.

Le fiamme hanno avvolto numerose balle di fieno e le operazioni di spegnimento dureranno diverse ore. La colonna di fumo nero era visibile già dalla prima mattina, quando è stato lanciato l’allarme.

L'incendio nell'azienda agricola Cossa a Buccinasco

Immediato l’intervento delle squadre dei pompieri, insieme agli agenti della polizia locale che hanno messo in sicurezza l’area per consentire le operazioni di spegnimento delle fiamme: il fuoco ha devastato il fienile e parte della cascina, coinvolgendo poi decine di balle di fieno.

Sul posto anche un’ambulanza inviata dalla centrale del 118 per prevenzione e assistenza: almeno dalle primissime informazioni, per fortuna non si registrano feriti e persone coinvolte. “I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere l’incendio scoppiato all’interno dell’azienda agricola Cossa a Buccinasco Castello – ha lanciato il messaggio sui social il sindaco Rino Pruiti –. Il Comune sta seguendo la situazione. Fate attenzione e non avvicinatevi alla zona finché non sarà completamente in sicurezza”.