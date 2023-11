Incendio al Mandarin Oriental di Milano, fiamme nelle cucine: evacuato l’hotel in centro

Milano – Un incendio si è sviluppato attorno alle 16.30 al piano -1 dell'hotel Mandarin Oriental di via Andegari, a due passi da piazza Scala, all'interno del locale cucina. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di via Messina: al momento non risultano persone ferite o intossicate, ma l'intervento è ancora in corso.

I vigili del fuoco stanno valutando l'evolversi della situazione. Intanto la direzione dell'albergo ha evacuato tutta la struttura a scopo precauzionale.

L'incendio sarebbe partito da una pentola, ma per fortuna le fiamme sono già state domate. Clienti e personale dell'hotel sono rientrati dopo pochi minuti, a seguito di un sopralluogo dei vigili del fuoco.