Milano, principio di incendio al Comando della polizia locale di via Ponzio

Milano, 13 novembre 2023 – Un piccolo incendio è divampato in mattinata nel locale server del Comando decentrato 3 della polizia locale in via Ponzio, a Città Studi.

Stando a quanto risulta, l'incidente sul lavoro è avvenuto nei seminterrati dell'edificio, vicino a un quadro elettrico: un operaio impegnato in un intervento di manutenzione è rimasto coinvolto, anche se per fortuna non ha riportato gravi conseguenze.

Dopo aver tentato vanamente di spegnere le fiamme con gli estintori presenti in Comando, è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno subito domato il rogo. L'operaio ferito è stato soccorso dai sanitari di Areu.