Incendio e assalto al bancomat. Notti di fuoco a Garbagnate

Assalto al bancomat della filiale del Banco di Desio di via Milano, angolo via Varese la notte tra venerdì e sabato. La notte successiva, tra sabato e ieri, un incendio forse di natura dolosa ha completamente distrutto il chiosco al parco delle Querce di via Kennedy. È allarme sicurezza a Garbagnate, i cittadini alzano la voce e chiedono più controlli delle forze dell’ordine soprattutto nelle ore serali e notturne. "Ci sentiamo sotto attacco", scrivono sui social. L’incendio al chiosco è scoppiato in piena notte. In pochi minuti ha completamento distrutto la struttura del bar, di proprietà del Comune ma assegnata in gestione a un privato. Le fiamme alte e l’intenso odore di fumo avrebbero svegliato molti residenti, sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, ma purtroppo i danni sono ingenti e saranno le indagini avviate ad accertare se il rogo sia stato di natura dolosa. Il chiosco è molto frequentato da chi si reca al parco pubblico e nel vicino campo da calcio. Ieri mattina l’amara sorpresa per il gestore che, superato lo sconforto per l’accaduto, ha iniziato la conta dei danni. L’arredo è andato completamente distrutto e della struttura resta solo lo scheletro. Qualche giorno fa erano andate a fuoco tre casette di legno che si trovano negli orti urbani in via Toti, di fianco al gattile comunale. Le forze dell’ordine hanno avviato indagini e accertamenti per entrambi i roghi. Al vaglio tutte le ipotesi, anche quella dolosa. Incendi, ma non solo.

L’altra notte intorno alle 4 una banda ha preso d’assalto lo sportello bancomat del Banco di Desio, in pieno centro cittadino. I malviventi hanno fatto esplodere il bancomat e poi hanno letteralmente distrutto, forse con un’auto ariete, una vetrina laterale, sicuramente stavano cercando un’altra cassaforte. Vetrine in frantumi, danni ingenti e bottino ancora da quantificare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Garbagnate che hanno avviato le indagini, al vaglio i filmati delle telecamere dell’istituto di credito e quelle delle zona. Lo scorso 23 febbraio, intorno alle 3.30 di notte, nel mirino dei malviventi era finito il bancomat della filiale Monte dei Paschi di via Milano. Roberta Rampini