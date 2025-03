Corno Giovine, incendio nell’azienda agricola: salvi 120 vitelli, distrutto il fienile

Corno Giovine (Lodi) - Ci sono voluti almeno dieci mezzi dei vigili del fuoco e una notte intera per avere la meglio del furioso incendio che ha distrutto il fienile dell'azienda agricola Rancati ubicata in via Kennedy a Corno Giovine.

L’allarme

Le fiamme hanno cominciato a sprigionarsi attorno alle 22 di ieri quando è scattato l'allarme e la successiva mobilitazione che ha permesso, insieme all'intervento dei proprietari della cascina, almeno di salvare i 120 vitelli presenti e le diverse attrezzature agricole. In fumo, secondo quanto appreso, sono andati circa 300 quintali di fieno.

L’intervento

Le operazioni di spegnimento sono andate avanti tutta notte con i pompieri, arrivati dal comando di Lodi, e dai distaccamenti di Casalpusterlengo e Sant'Angelo oltre che dai comandi di Cremona e Piacenza, che si sono dati il cambio sul fronte del fuoco. L'intervento, a fiamme spente, sarà quello di sgomberare l'enorme quantitativo di materiale bruciato.