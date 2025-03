Buccinasco, incendio in un’azienda di smaltimento dei rifiuti: fiamme e alta colonna di fumo

Buccinasco (Milano), 17 marzo 2025 – Un grosso incendio è divampato stamani, intorno alle 4, nell'azienda Resmal di Buccinasco – che fa parte del gruppo A2A – , nel Milanese.

Incendio scoppiato all'interno della piattaforma ecologica A2A di Buccinasco in via Volta

Le fiamme hanno devastato il sito di stoccaggio dei rifiuti in via Alessandro Volta 14 e si è creata una lunga colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, anche dalla Tangenziale Ovest.

Incendio a Buccinasco (Foto facebook Oliviero Camisani)

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con sei mezzi e il lavoro di spegnimento è andato avanti anche nella mattina di lunedì. Poi le fiamme sono state circoscritte e il rogo spento.

Incendio alla Resmal di Buccinasco, vigili del fuoco in azione

Secondo i pompieri ei tecnici di Ats attualmente non ci sarebbero rischi legati alla qualità dell'aria per il tipo di rifiuti andati a fuoco, per l’esattezza materiale cartaceo e cartone pressato. La Resmal fornisce servizi di raccolta, trasporto, selezione, recupero e smaltimento di rifiuti - pericolosi e non pericolosi - di provenienza commerciale, industriale ed urbana, e di consulenza ambientale.