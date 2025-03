Tetto crollato e auto incendiata: raffica di emergenze nel Lodigiano

Lodi, 9 marzo 202 – Raffica di interventi, per i vigili del fuoco lodigiani, nella giornata di oggi 9 marzo 2025. Il primo allarme è scattato a Lodi, per un dissesto statico. Ad essere messo in sicurezza è stato il tetto (crollato al suolo), di un edificio disabitato sito in via Dell’Olmo.

Poco dopo, i pompieri hanno dovuto recuperare dei farmaci in una casa inagibile di Lodi, che sorge in via Volturno.

Invece a Caselle Lurani, in via Don Lorenzo Milani, una persona si è sentita male in casa e non è riuscita ad aprire la porta in autonomia. Ci ha pensato una squadra del distaccamento di Sant’Angelo Lodigiano, permettendo così l’intervento del 118, che ha prestato le cure del caso.

In piazzale Fiume a Lodi, i pompieri hanno dovuto intervenire dopo la segnalazione dell'allagamento di una centrale termica. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato l’intervento per una vettura che ha preso fuoco sulla strada statale 9 via Emilia di Codogno.

Visto il copioso fumo che usciva dal cofano del mezzo, il conducente si è messo al sicuro e ha chiesto aiuto. I vigili del fuoco volontari di Casalpusterlengo, intervenuti con una autopompa, hanno risolto la situazione raffreddando il veicolo.