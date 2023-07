Rogo nella Rsa, la denuncia: “Incongruenze e anomalie nell’impianto anti incendio”

Milano – I delegati sindacali avevano segnalato più volte, attraverso email inviate alla direzione della Rsa Casa per coniugi di Milano, dove la scorsa notte un rogo ha provocato sei vittime, "incongruenze" e anomalie nell'impianto antincendio, dal rilevatore dei fumi agli estintori.

Lo ha spiegato Massimo Preziuso, responsabile Terzo settore della UilFpl di Milano. "Siamo a disposizione degli organi competenti - spiega - per qualsiasi informazione che possa essere utile per accertare le cause di questa disgrazia".

La cooperativa che gestisce la struttura avrebbe risposto alle recenti richieste di intervento mandando alcuni tecnici esterni per sopralluoghi notturni. Sono diverse le criticità sollevate da lavoratori e sindacalisti che seguono la Rsa, fra cui la carenza di personale in servizio nel turno di notte: solo un infermiere e tre Asa per tre piani con circa 170 pazienti da seguire. Lo Spi Cgil milanese e lombardo, inoltre, auspica "un'indagine approfondita capace di dare una risposta esaustiva" e sottolinea il problema della "sicurezza nei luoghi dove gli anziani risiedono". Anche la Cisl Milanese ribadisce "l'importanza del rispetto delle norme di salute e sicurezza".