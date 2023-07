Incendio Casa dei coniugi, i vigili del fuoco presidiano la struttura gemella: anche qui rilevatori di fumo guasti

Milano, 9 luglio 2023 - Passata l’emergenza resta il dolore per le 6 vittime, l’apprensione per gli 81 feriti e il senso di smarrimento per gli anziani ospiti della Casa per coniugi, smistati in altre strutture dopo il rogo divampato la notte del 7 luglio e partito dalla stanza 605, per una sigaretta spenta male secondo una prima ricostruzione.

Per i vigili del fuoco però il lavoro non è ancora finito: una squadra infatti continuerà a restare nella zona di via dei Cinquecento. Si tratta di un presidio per la struttura ‘gemella’ la rsa Virgilio Ferrari che presenta lo stesso problema all'impianto antincendio della Casa dei coniugi, dove i rilevatori di fumo erano da tempo fuori uso, come segnalava un volantino, e il sistema di allarme era affidato a una trombetta da stadio. Tutti elementi su cui si stanno concentrando le indagini per individuare le responsabilità sull’accaduto. Intanto il presidio di una squadra di vigili del fuoco nella residenza per anziani dove sono stati trasferiti parte degli ospiti della rsa incendiata, ne garantirà l’apertura in condizioni di sicurezza.

I vigili del fuoco si preparano a fare controlli antincendio nelle altre case per anziani della provincia, controlli che erano già stati effettuati a campione, e che ora saranno eseguiti a tappeto per evitare nuove tragedie.