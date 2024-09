Milano, la metro M4 apre ufficialmente: il 12 ottobre grande festa lungo tutta la tratta

Milano, 26 settembre 2024 – Ventuno stazioni, 15 chilometri di tracciato tra l’aeroporto di Linate e San Cristoforo. Sono i numeri, in breve, della linea M4, la “blu”. Il taglio del nastro ufficiale dell’intera tratta della nuova metropolitana (al momento sono aperte solo otto stazioni da San Babila all’aeroporto) è previsto per sabato 12 ottobre. Quel giorno apriranno ufficialmente anche le restanti tredici fermate. Sarà una giornata di festa per la città con musica, eventi e spettacoli nei quartieri, nei mezzanini della nuova linea, nei cinema e nei teatri dislocati lungo la corsa della nuova linea.

In particolare, negli spazi superficiali vicino le fermate di Coni Zugna, California, Bolivar, Gelsomini e Segneri, grazie alla collaborazione con il Municipio 6, saranno organizzati giochi ed eventi, tra cui attività sportive a cura delle associazioni dilettantistiche di zona, giochi cooperativi, laboratori creativi e molto altro. Nel pomeriggio sarà la volta di artisti e band di diversi generi musicali che daranno vita a oltre 40 esibizioni dal vivo nel corso del pomeriggio, nei mezzanini delle stazioni da San Babila a San Cristoforo.

“L’apertura della nuova metropolitana segna un passo fondamentale in avanti per nostra città – dichiara l’assessore alla Mobilità Arianna Censi – nell’ottica anche di una mobilità più moderna e sostenibile. Ma le reti di trasporto efficienti sono anche motore di sviluppo e di connessione tra i quartieri e libertà di movimento. In questo caso anche un invito a scoprire i tanti luoghi di cultura lungo la tratta della metro blu che, in collaborazione con il Comune, offriranno una serata di spettacoli, proiezioni e performance per festeggiare insieme l’inaugurazione della M4”.

La giornata del 12 ottobre si concluderà con una serata dedicata allo spettacolo dal vivo aperta alla città: 14 tra teatri, cinema e spazi culturali che hanno sede in prossimità del nuovo tratto della linea M4 offriranno ai cittadini e alle cittadine spettacoli con ingresso gratuito. Basterà prenotarsi accedendo alla pagina del sito del Comune di Milano che elenca i 17 spettacoli e i rispettivi sistemi di prenotazione.

“L’inaugurazione dell’intera tratta della M4 segna un momento storico per la nostra città, e vogliamo festeggiarlo rendendo la cultura protagonista - ha dichiarato Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura -. Grazie alla generosità e alla collaborazione degli operatori culturali di Milano, siamo riusciti a offrire ai cittadini 17 spettacoli gratuiti nei teatri e nei cinema vicini alle nuove stazioni della metro blu. Questo è un esempio concreto di come la sinergia tra istituzioni e realtà cittadine possa rendere arte e spettacolo accessibili a tutti e a tutte, creando nuove occasioni di condivisione e arricchimento per la comunità; ma è anche la prova che Milano, con i suoi investimenti in mobilità e infrastrutture che rendono più facile spostarsi tra i quartieri, è in grado di creare sempre più opportunità per vivere la città in modo diverso, per scoprire nuovi luoghi e spazi e per rendere la partecipazione culturale sempre più ampia e inclusiva. Invito tutti e tutte a partecipare e a vivere insieme questa giornata straordinaria”.

Dal teatro d’autore (‘Uno, nessuno e centomila’ di Luigi Pirandello, ‘La casa di Bernarda Alba’ di Federico García Lorca, Medea di Euripide) al cinema d’autore (da ‘Rocco e i suoi fratelli’ di Luchino Visconti a ‘Joker: Folie à Deux’ di Todd Phillips), dalle prime visioni (‘Inside Out 2’ e ‘Iddu - L'ultimo padrino’) ai biopic su personaggi come Picasso e Maria Montessori, dalla musica classica (Suor Angelica e Gianni Schicchi di Giacomo Puccini) al jazz (con La grande storia del Jazz e Lazy Sloths Jazz Band con Paolo Tomelleri), fino al percorso di scoperta di tutte le chiese e monumenti presenti lungo la nuova linea della metropolitana.