Via alla Formula 1 in Schools. Il super-modellino batte tutti

Cinque studenti del liceo scientifico Casiraghi stanno partecipando all’iniziativa "F1 in Schools", che vede coinvolti alunni di tutto il mondo: i ragazzi vengono organizzati in team, per competere su tutti quegli aspetti, da quelli tecnici a quelli di marketing, che sono affrontati da una vera scuderia di Formula 1. I cinque giovani sognano un futuro da ingegneri e, con entusiasmo e ambizione, hanno coinvolto anche altri ragazzi e ragazze della scuola per costituire una squadra che hanno chiamato Revontulet, termine finlandese che significa "aurora boreale". Revontulet ha ora vinto la prima fase della competizione regionale Nord-Ovest, dove sono riusciti a superare team provenienti da Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta. I ragazzi hanno studiato e realizzato, infatti, un modellino di vettura in scala, prodotto attraverso la stampa 3D in materiali plastici, che è stato in grado di battere la concorrenza su un tracciato di gara rettilineo di 24 metri.

Ora il progetto proseguirà e i fantastici cinque stanno già lavorando ai prossimi step, cominciando dalla realizzazione di una galleria del vento, per ottimizzare l’aerodinamica, unita all’indispensabile ricerca di finanziamenti. "Una nuova sfida alla quale si affacciano da protagonisti", ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi, che li ha incontrati in municipio. La.La.