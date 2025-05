Alla Barona un locale trasversale

Oliva è una nuova stella che brilla nella mappa dei luoghi culturali di Milano: Feat., il locale aperto nella primavera del 2025 in via Zumbini 39, in zona Barona. Un progetto che nasce dalla volontà di trasformare un quartiere storico, ricco di potenzialità, in un polo vitale di socialità, cultura e creatività. Feat. – il cui nome gioca sull’idea di "featuring", collaborazione, è un luogo pensato per accogliere linguaggi diversi, tra musica dal vivo, DJ set, arte, performance e design. Lo spazio è stato progettato per essere fluido e multifunzionale: al piano terra si trova un ampio cocktail bar, curato nel design e nella proposta gastronomica; al piano interrato invece è stato ricavato un vero e proprio club, destinato a diventare il cuore pulsante della scena musicale emergente milanese. Il concept architettonico è firmato dallo studio Ganko, che ha puntato su materiali naturali, grande attenzione all’acustica e un layout capace di trasformarsi a seconda delle necessità: dall’intimità di un set acustico unplugged fino alle notti elettroniche. Le luci calde, il verde integrato negli interni, i dettagli curati rendono Feat. uno spazio capace di dialogare sia con la dimensione dell’intrattenimento che con quella dell’esperienza culturale. La programmazione non si limita alla musica, ma spazia tra reading, mostre, installazioni temporanee e incontri con autori, con un’attenzione particolare alla scena indipendente italiana e internazionale. Feat. vuole essere uno spazio accessibile e trasversale, capace di accogliere pubblici diversi. Tra gli eventi già in calendario per i prossimi mesi ci sono rassegne dedicate alla cultura hip hop, laboratori di scrittura creativa, concerti di jazz contemporaneo, talk sull’arte digitale e DJ set con artisti emergenti. E poi cocktail d’autore, proposte gastronomiche creative, collaborazione con piccole realtà artigianali. La scelta di aprire in Barona non è casuale: Forrest in Town è uno dei progetti di rigenerazione urbana più ambiziosi di Milano, con edifici a basso impatto energetico, orti condivisi, spazi verdi aperti. In questo contesto, Feat. costruisce comunità, crea opportunità di espressione, promuove talenti.