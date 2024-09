M4, conto alla rovescia per la linea blu: sabato la riapertura di piazza Frattini con la pista ciclabile

Milano – Il ritorno alla normalità, o quasi, dopo anni di cantiere per la M4 e, negli ultimi due mesi, per la risistemazione di superficie dell’area. Domani la mobilità in piazza Frattini, luogo di una delle stazioni della nuova linea Blu, sarà ripristinata. L’annuncio ufficiale da parte del Comune è atteso per oggi, ma già ieri, nell’albo pretorio di Palazzo Marino, è comparsa un’ordinanza firmata dal settore Mobilità. L’atto ordina che “in piazza Frattini, via Bellini, via Lorenteggio, via D’Alviano e via Barzilai, per tutti i conducenti di qualsiasi veicolo, a partire dal giorno 31 agosto 2024, entrino in vigore i provvedimenti viabilistici indicati nella planimetria” allegata all’ordinanza.

Al di là dell’annuncio ufficiale, l’obiettivo di Comune e Mm è riaprire la piazza al traffico domani, tanto che mercoledì è stata asfaltata la strada e ieri era in corso il posizionamento dei nuovi cartelli stradali. Già lunedì scorso si era registrata una novità sul fronte della viabilità legata alla M4: la riapertura di via Lorenteggio in direzione centro. A conclusione di alcuni lavori nei pressi della M4 Stazione Tolstoj la circolazione è tornata possibile su una corsia della carreggiata sud (direzione centro) di via Lorenteggio, nel tratto compreso tra via Tito Vignoli e via Leone Tolstoj.

Non solo. Qualche giorno fa, l’ultimo aggiornamento di Palazzo Marino sul restyling dell’area indicava che in piazza Frattini sono previste alcune parti con sistemazione con terreno a verde, un’altra pavimentazione in ghiaia pensata per eventi, un’area cani, la piantumazioni diversi alberi (107 tra alberi nuovi e ripristinati) e 400 metri di piste ciclabili oltre ad aree giochi.

Non c’è ancora una data certa, invece, sull’apertura ai passeggeri dell’ultima tratta della M4, quella da San Babila a San Cristoforo. Il sindaco Giuseppe Sala, prima della pausa estiva, aveva fatto capire che l’inaugurazione sarebbe stata tra fine settembre e inizio ottobre. Un’ipotesi che Comune e Atm confermano, pur senza indicare una data precisa. Probabilmente se ne saprà qualcosa in più lunedì mattina, quando Sala e il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini parteciperanno insieme a un convegno sulla sicurezza stradale a Palazzo Marino. L’amministrazione comunale sta aspettando proprio il via libera del ministero guidato dal leader della Lega per pianificare l’apertura della tratta San Babila-San Cristoforo, mentre le prime due tratte sono già funzionanti: Linate Aeroporto-Dateo è stata inaugurata il 26 novembre 2022 mentre Dateo-San Babila il 4 luglio 2023.