Al via il progetto Abc Digital. Ragazzi-tutor aiutano gli anziani

Grande partecipazione al progetto "ABC Digital", con gli studenti dell’IIS Falcone Righi di Corsico che insegnano agli anziani competenze digitali. L’iniziativa è proposta con Assolombarda, il Centro di formazione della Fondazione Istituto Sacra Famiglia, con il patrocinio dell’Amministrazione. Partner del progetto, sostenuto dallo studio Bonalumi di Trezzano, sono Aecitalia (Associazione europea ferrovieri) e l’Associazione lombarda dirigenti aziende industriali. "Un’occasione di formazione utile - sottolinea l’assessore per i giovani Aldo Guastafierro - sia per gli studenti che si sono resi disponibili come tutor digitali, sia per i partecipanti che hanno l’occasione di apprendere le nuove tecnologie". "L’obiettivo - spiega Greta Principe, terapista occupazionale della Fondazione - è unire persone di età diverse, consentendo a chi è più avanti negli anni di entrare nel mondo tecnologico dei giovani per imparare l’uso di app che sono utili, per esempio, per prenotazioni o accedere ai servizi dell’Inps".