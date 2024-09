M4, scatta il conto alla rovescia: sabato 12 ottobre l’inaugurazione dell’ultima tratta

Milano – L’inaugurazione dell’ultima tratta della Metropolitana 4 (M4), la linea che collega da est ad ovest l’aeroporto di Linate e la stazione ferroviaria di San Cristoforo, avverrà “sabato 12 ottobre”: a confermarlo è stato, ieri, il sindaco Giuseppe Sala. Lo stesso primo cittadino ha poi fatto sapere che al taglio del nastro sarà presente anche “il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini”.

Parole, quelle di Sala, proferite a a margine della presentazione di Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale, come Ambassador e primo volontario delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Il 12 ottobre, per l’esattezza, sarà inaugurata la tratta che va dalla centralissima stazione di San Babila fino al capolinea ovest di San Cristoforo FS. La prima tratta ad esser stata inaugurata è stata quella tra Linate e Dateo, quindi quella tra Dateo e San Bibila, nel luglio 2023, e ora ecco il pezzo mancante. Quello del 12 ottobre sarà un evento pubblico nell’accezione più ampia del termine: è infatti prevista una festa che si protrarrà per tutta la giornata, con tanto di spettacoli teatrali in programma alla sera.

Se la definitiva apertura della M4 rappresenta una svolta, lo è anche l’indizione delle gare pubbliche per la riassegnazione dei servizi del trasporto pubblico locale. Per quella relativa a Milano città si dovrà attendere dicembre 2026 ma per l’area metropolitana milanese, le province di Monza e Lodi, l’ora scoccherà a breve. In questo caso, infatti, la gara sarà “pubblicata per fine anno”, come ha ribadito ieri l’Agenzia del Trasporto Pubblico del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia nella nota con la quale annuncia l’appuntamento in programma stamattina: alle 9.30, nella Sala Consiliare della Città Metropolitana, si terrà “una giornata di consultazione pubblica relativa alle nuove modalità di gara per l’affidamento dei servizi interurbani di Milano, della Provincia di Monza e Brianza e della Provincia di Lodi e i servizi urbani del Comune di Lodi e dei Comuni non capoluogo inclusi nella Città Metropolitana di Milano, nelle Province di Monza e della Brianza e di Lodi”.

Si tratta di 4 lotti di gara, per una produzione-obiettivo di 48 milioni di vetture- chilometri all’anno e un valore complessivo di circa 180 milioni di euro l’anno. Detto altrimenti: quasi 1,3 miliardi per i 7 anni ipotizzati per l’affidamento dei servizi. “Siamo finalmente giunti alle ultime fasi propedeutiche alla pubblicazione del bando” afferma la presidente dell’Agenzia, Francesca Zajczyk.

Nel dettaglio, il bando in partenza riguarda 4 lotti su 6, come detto. Si tratta di riaffidare i servizi su gomma del Nord-Ovest milanese e della Brianza occidentale (Castanese, Legnanese, Rho e Bollate, Groane), quelli del Nord-Est milanese e della Brianza centrale (Seregno, Vimercatese, Valle dell’Adda), del Sud Est milanese e della Provincia di Lodi (Martesana, Paullo, Zelo Buon Persico, Melegnanese, Lodigiano, Lodi, Bassa Lodigiana) e, infine, i servizi bus del Magentino, dell’Abbiatense e del Binaschino.