Inaugurata la prima colonnina di ricarica per auto elettriche in città

Nuova colonnina di ricarica elettrica inaugurata in via Leonardo da Vinci, è la prima sul territorio di Vignate, ma la ventunesima installata da Cogeser, negli ultimi anni, fra l’Adda Martesana e i comuni della Bergamasca. Al taglio del nastro, l’altra mattina, il direttore generale della multiutiliy dell’energia Sergio Facchinetti, il sindaco uscente Paolo Gobbi, il consigliere comunale Emilio Vergani. "Anche Vignate, come altri Comuni soci - così Facchinetti - ha scelto di aderire, ampliandola, alla nostra rete di stazioni di ricarica. Non sarà l’ultima installazione su questo comune: a breve inaugureremo una nuova colonnina al centro commerciale. Ringraziamo l’Amministrazione. Le richieste sono in continua crescita". La colonnina di ricarica, posizionata su uno spazio pubblico e con due parcheggi auto, permette l’alimentazione contemporanea in corrente alternata di due automezzi e sarà accessibile 24 ore su 24 ed è dotata di due prese da 22 kilowatt cadauna. M.A.