Ascensore e scale mobili rotte. La replica di Rete ferrovie italiane: "Manutenzione fino a ottobre"

Scale mobili e ascensore d’accesso alla stazione di Rho-Fiera, sul lato di piazza Costellazione, bloccate da settimane. Nessuna alternativa per viaggiatori con disabilità, anziani, mamme con passeggini o per viaggiatori con bagagli pesanti. E solo un cartello di Rfi che recita, "si avverte la gentile clientela che l’ascensore è in manutenzione. Il servizio sarà ripristinato entro ottobre 2025".

Succede a Rho, a poche centinaia di metri dai padiglioni di Fiera Milano, Mind e dall’ospedale Galeazzi. La stazione di Rho-Fiera frequentata quotidianamente da migliaia di pendolari che si recano a Milano con la metropolitana o il treno, è inaccessibile per chi ha problemi di mobilità. Questa situazione va avanti ormai da diversi mesi, a nulla servite le segnalazioni che abbiamo fatto all’ufficio reclami di Rfi e per conoscenza all’amministrazione comunale di Rho", spiegano i pendolari.

Non è la prima volta che succede. La competenza è di Rfi, come si legge sui cartelli. Ma lo scorso anno il sindaco Andrea Orlandi dopo aver ricevuto molte segnalazioni da parte dei cittadini rhodensi aveva scritto una lettera ai dirigente di Rfi evidenziando la situazione critica qui e anche nella stazione di Rho-centro per sollecitare un intervento urgente al fine di risolvere il problema.

"Per qualche settimana scale e ascensore hanno funzionato, ma ora siamo nella stessa situazione con le tre scale mobili e l’ascensore guaste - spiegano i pendolari -, ma non solo periodicamente sono guaste anche le ascensori che portano ai binari dei treni".

Questa la replica di Rfi, "per le scale mobili dedicate esclusivamente alla salita verso piazza Costellazione, sono in corso interventi di manutenzione e si prevede la riattivazione entro il 31 maggio. Per l’ascensore il lavori saranno ultimati entro ottobre 2025. Per il servizio viaggiatori con disabilità o ridotta mobilità è stata programmata la gestione per il flusso dei viaggiatori attraverso il passaggio di rampe esistenti/accessibili che consentono di raggiungere piazza Costellazione. A breve verrà affissa l’informativa al pubblico attraverso una planimetria identificativa per consentire a persone con difficoltà motoria di raggiungere autonomamente piazza Costellazione attraverso le rampe sopra citate".