Sulla tragedia del Superbonus di via Togliatti interviene anche la Sbr costruzioni. "Pur in assenza di formale risoluzione contrattuale, Sbr Costruzioni Generali (ex Fenice Benefit) è di fatto fuori da ogni attività relativa ai lavori di ristrutturazione degli immobili di via Togliatti a Lacchiarella. Nelle scorse settimane, infatti, la società ha preso atto del mancato accoglimento da parte del Comune delle richieste di estensione della Cilas, adempimento vincolante per ogni iniziativa sul cantiere. Cilas, va ribadito, scaduta non per negligenza della società bensì per inadempienza del precedente amministratore. Una questione tecnica che ha causato il blocco dei lavori. Sbr comprende pienamente i disagi dei condomini, e si conferma disponibile ad agevolare le trattative per arrivare ad una soluzione condivisa, con il passaggio delle attività verso una nuova ditta". La società che aveva in carico i lavori del Bonus 110 a Pieve, dove in ballo c’erano oltre mille famiglie dei condomini di via dei Pini e in via Roma ha ceduto il contratto. La nuova società ha ripreso i lavori che procedono. I cantieri ne civici 4,6 e 7 lavorano a pieno regime ma si naviga sempre a vista. Mas.Sag.