In via Turati 29 arriva il Twiga

Una nuova sede del Twiga sarà inaugurata il 23 settembre nel cuore di Milano, per l’esattezza in via Turati 29. Questa nuova apertura, si legge nella nota diramata ieri dalla società che fa capo a Leonardo Maria Del Vecchio, "è destinata a ridefinire gli standard della nightlife". La serata inaugurale, si legge ancora nella stessa nota, "vedrà la partecipazione straordinaria di 50 Cent, leggenda della musica globale, in un dj set unico". Dopo Monte Carlo, Versilia, Baia Beniamin e Porto Cervo, Twiga si propone ora di portare "a Milano un format che unisce dining d’eccellenza e clubbing internazionale, con un approccio radicale alla privacy: all’ingresso, le telecamere degli smartphone vengono oscurate, restituendo agli ospiti la libertà di vivere il momento senza filtri".

Quanto al concept, il locale dalle 21 alla mezzanotte sarà "un ristorante da cento coperti" e "con un menù eclettico, creazioni signature e grandi classici da condividere. Mentre a seguire, fino alle 5 del mattino, il club diventa palcoscenico per dj e ospiti internazionali". Il design firmato dall’architetto Stefano Belingardi "traduce Milano in un’esperienza immersiva: un ambiente costruito su contrasti – rosso, nero e acciaio – per un effetto scenico ed emozionale". Scelte che hanno l’obiettivo di rendere Twiga Milano un luogo capace di "incarnare il Dna della città: eccellenza, discrezione e arte di distinguersi".