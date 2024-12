In rianimazione ventiduenne investita da un’auto

Investita da un’auto mentre cammina nei pressi della zona artigianale, grave in ospedale una ventiduenne. Sbalzata in aria dall’autovettura e poi piombata a terra, avrebbe riportato traumi da impatto ed è stata trasferita all’ospedale Papa Giovanni XXIII. L’incidente si è verificato ieri nel tardo pomeriggio in viale Lombardia. I dettagli del sinistro, al vaglio degli agenti della Polizia locale, ancora mancano. La giovane sarebbe stata urtata violentemente da un’auto di passaggio e, sbalzata al momento dell’impatto, sarebbe violentemente piombata al suolo. Immediatamente è scattato l’allarme, sul posto sono giunti, oltre agli agenti, i soccorritori con ambulanza e automedica in codice rosso. La ragazza è stata stabilizzata sul posto e poi trasferita in ospedale, a quanto risulta in condizioni critiche. Gli agenti sono rimasti a lungo sul posto per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. M.A.