In corteo per la battaglia dell’8 giugno 1859

Con il tradizionale corteo per le vie del centro storico e la deposizione delle corone all’ossario di via Veneto, ancora una volta Melegnano ha ricordato la battaglia dell’8 giugno 1859, quando in città si scontrano i franco-piemontesi freschi della vittoria a Magenta e gli austro-ungarici appena fuoriusciti da Milano. I combattimenti durarono solo tre ore, ma furono cruenti e costarono agli austriaci 1409 tra morti, feriti e dispersi; i francesi subirono 954 perdite. L’episodio è tra quelli della Seconda guerra d’indipendenza e segnò un ulteriore passaggio verso la nascita di uno Stato italiano. Come ogni anno, quel fatto storico è stato rievocato, nel pomeriggio di sabato, con una cerimonia alla presenza delle autorità cittadine. Le iniziative si sono chiuse in serata col concerto della Fanfara dei Bersaglieri.A. Z.