In campo contro il bullismo. Incontro con gli esperti nella sala del centro civico

L’8 maggio alle ore 21, nella Sala Castello del Centro civico, in Piazza Risorgimento, si terrà l’incontro dal titolo "Bullismo. Quando cadono le maschere al di là del muro del silenzio". È il primo incontro organizzato dall’Associazione culturale "Idee in Movimento" e dal gruppo "Assago nel Cuore". Il tema centrale della serata sarà il contrasto al bullismo, al cyberbullismo e all’istigazione all’odio, che sarà trattato anche dal punto di vista della sfera emotiva e dei sentimenti. Seguiranno le riflessioni di alcuni esperti tra cui Viviana Tramontana, formatrice e psicologa, Matteo Ferranti, laureato in Scienze giuridiche, Simona Catania, Avvocato e Biagio Maimone, giornalista e scrittore. Modererà l’incontro Roberta Vieri.