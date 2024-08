In bici sull’A1: stranieri salvati da carro attrezzi

Il conducente di un carro attrezzi ha probabilmente salvato tre incoscienti ciclisti che avevano scambiato l’autostrada per una pista ciclabile. Pedalavano in piena notte in fila indiana tra la corsia di emergenza e quella di marcia, indossando giubbotti catarifrangenti come unica “misura di sicurezza“. Fortuna ha voluto che sulla loro strada abbiano incrociato il titolare del soccorso stradale dell’Aci Mura Car di Lodi, che li ha fermati e scortati fino alla prima piazzola di sosta. Avrebbero detto di non essersi resi conto di essere entrati in autostrada e avrebbero dato la colpa al navigatore che a loro dire li aveva traditi. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale che li hanno identificati e sanzionati con una multa.

I tre ciclisti sprovveduti, tutti cittadini stranieri, non sarebbero turisti ma pare cittadini che lavorano nella zona e che dopo aver terminato il turno di lavoro stavano rientrando a casa. Ma per ora si tratta solo di un’ipotesi. L’unica certezza è che grazie all’intervento del soccorritore sono usciti sani e salvi dalla pedalata in autostrada. Purtroppo da tempo su autostrade e tangenziali milanesi vengono segnalati incoscienti che viaggiano a bordo di monopattini, anche in due in bicicletta o a piedi. E purtroppo sono sempre più frequenti gli incidenti. Di recente sulla Tangenziale ovest era stata fermata una coppia di turisti che alloggiava in un motel e che stava facendo una passeggiata a piedi. E sempre sulla Ovest un giovane fermato su un monopattino ha detto serafico che stava “andando a lavoro“.

Mas.Sag.