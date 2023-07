In acqua per il Gomming Colorata scorribanda tra gommoni e fantasia

di Monica Autunno

Gommoni e ciambelle, gonfiabili di ogni forma e colore, ghirlande colorate al collo e cappellini in testa, travestimenti e pistole ad acqua, in duecento nel Naviglio per la quattordicesima edizione del "Gommoning" dei Martesana Raiders. Il sole ad accompagnare la manifestazione che, anno dopo anno, attira una sempre più folta schiera di appassionati. Parola d’ordine, allegria. Ma ve ne sono anche altre: prima fra tutte, rispetto per l’ambiente. Il raduno ieri pomeriggio a Gorgonzola, dove, fatto il check delle imbarcazioni, i partecipanti sono scesi in acqua.

E poi via, da Gorgonzola all’approdo di Cernusco sul Naviglio, fra lazzi e risate, in un coloratissimo carnevale d’acqua. Sulle sponde centinaia di persone a seguire il "corteo". Per tutti i partecipanti l’invito a munirsi di un kit super base: imbarcazione, materiale per piccole riparazioni, bevande non in vetro. Niente oggetti appuntiti, di rigore portamozziconi e sacchi della spazzatura: "Il Naviglio Martesana va rispettato".

Il tam tam d’invito alla manifestazione d’acqua più goliardica e "folle" dell’estate correva da giorni sulla pagina Facebook dell’associazione.

Per tutti i partecipanti un importante impegno da sottoscrivere, quello a non danneggiare persone o cose con comportamenti sconsiderati, e a non inquinare in alcuna maniera l’acqua del canale.