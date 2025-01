In 5 anni la polizia locale ha rimosso 323 auto abbandonate o rubate

In cinque anni, da gennaio 2020 a oggi, la polizia locale di Segrate ha rimosso dal territorio comunale 323 auto abbandonate, o rubate. In particolare, 202 veicoli si trovavano in stato di abbandono, mentre altri 121 sono risultati rubati. Solo nel 2024 sono state 62 le auto abbandonate, portate via dal carroattrezzi. "Numeri importanti – evidenzia il sindaco Paolo Micheli –, a cui si aggiungono le decine di accurati e complicati controlli che si concludono con esiti positivi, senza rimozione, con l’interessamento diretto dei proprietari, o dei parenti di persone decedute o irreperibili. Un grande lavoro, che va sottolineato". Un’operazione, il repulisti del territorio dalle auto non più in uso, che contribuisce a restituire decoro alla città. "Questo servizio di controllo ed eventuale rimozione di mezzi parcheggiati lungo le nostre strade è molto importante. Una città ordinata e vivibile è una città più sicura", conclude Micheli.

Anche in altri Comuni, tra gli interventi che vedono impegnati i comandi di polizia locale c’è la rimozione dei veicoli abbandonati. Non fanno eccezione le biciclette. Più di una volta le segnalazioni dei cittadini si sono rivelate utili per indirizzare l’attività degli agenti e stilare una mappa dei quartieri e delle vie, dove intervenire.

A.Z.