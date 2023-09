Il tesoro di Milano? Gli investimenti immobiliari ma una casa costa una fortuna

Milano, 19 settembre 2023 – Quasi la metà degli investimenti immobiliari italiani di operatori professionali ha gravitato su Milano e provincia nel 2022. Per la precisione, parliamo di 5,2 miliardi di euro, il 46% del totale nazionale. In prevalenza si tratta di investimenti nel comparto uffici, ma è aumentato anche il peso del residenziale.

Il dato è emerso dalle slide della Banca d’Italia su “L’economia della Lombardia’’ presentate ieri da Paola Rossi, dirigente di Bankitalia, durante la commissione Bilancio-Sviluppo economico del Comune.

La commissione di Palazzo Marino è stata convocata dai presidenti Simonetta D’Amico e Mauro Orso per preparare i consiglieri al dibattito – voluto dalla presidente Elena Buscemi – in Consiglio comunale il 25 settembre sul futuro di Milano al quale parteciperanno, oltre al sindaco Giuseppe Sala, l’arcivescovo Mario Delpini e i banchieri Gian Maria Gros Pietro (Intesa Sanpaolo), Flavia Mazzarella (Bper), Pietro Carlo Padoan (Unicredit), Massimo Tononi (Bpm) e Augusto Dell’Erba (Federcasse).

Le slide presentate dalla Banca d’Italia, frutto del Rapporto annuale sulle “Economie regionali’’, hanno messo in evidenza anche un altro tema di stretta attualità per il presente e il futuro del capoluogo lombardo: il prezzo delle case. Nel confronto con le altre città italiane, Milano è nettamente al primo posto, nel senso che gli alloggi, all’ombra della Madonnina, costano di più che – in ordine decrescente – nella provincia di Milano, nella provincia di Torino e nella provincia di Roma (queste le aree messe a confronto con il capoluogo lombardo).

Milano , però, in Europa si inserisce in un mercato immobiliare che vede altre città con prezzi delle case ben più alti di quelli meneghini nel 2022. Il rapporto di Bankitalia segnala la fortissima crescita dei valori di Francoforte, seguita da Amsterdam e Parigi. Milano ha prezzi della case paragonabili a quelli della capitale spagnola Madrid.