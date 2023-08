Le strade con le case più care d’Italia: sul podio Milano con via Torino e corso Monforte

Milano, 31 agosto 2023 – Via Torino a Milano è la strada più costosa d’ Italia, con 4,5 milioni di euro (4.511.923 euro di media) per una abitazione. Ad affermarlo è un’indagine sulle vie con i prezzi delle case più elevati, elaborata dal Centro Studi di idealista, portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico in Italia, che ha stilato la top ten del lusso immobiliare italiano.

Case d’epoca in via Torino

Via Torino si trova nel Centro Storico della città meneghina, a pochi passi dal Duomo e dal Quadrilatero della moda, vanta numerose case d’epoca di lusso e si caratterizza per una cospicua presenza di negozi e locali commerciali.

Scorrendo la classifica, notiamo come siano ben 267 le vie i cui prezzi delle abitazioni superano il milione di euro. Subito dopo via Torino, troviamo un’altra celebre strada milanese: corso Monforte, 3,8 milioni (3.824.153 la media), vicinissima al Centro e a Porta Venezia.

Terzo posto per via Lorenzo Giglioli a Forte dei Marmi, in Versilia, con case a 3,4 milioni di euro (3.368.260 euro), località ricca di grandi ville con piscina.

Due località sul lago di Como

Per il quarto posto si torna in Lombardia con via Bignanico a Como, 2.891.818 euro, seguita da via Vittorio Veneto a Cernobbio, 2.860.625 euro, sempre in provincia di Como, con vista sul Lago

manzoniano.

Sesta via Punta Lada, a Olbia, in località Porto Rotondo, nel cuore della movida della Costa Smeralda, con 2.714.705 euro.

Via Roccamare, 2.681.388 euro, a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, punteggiata da casali, cascine e agriturismi tipici della campagna toscana,

occupa il settimo gradino del ranking. Sempre in Toscana, a Firenze, troviamo l’ottava strada più

costosa dello Stivale: si tratta di via Pian dei Giullari, 2.336.533 euro.

Penultimo posto della top ten per un’altra strada della Sardegna, via della Pantogia ad Arzachena, in località Porto Cervo. Chiude la classifica delle 10 strade più costose d’Italia, via Papa Giovanni XXIII a San Giovanni Valdarno in Toscana.

Lombardia tra le 5 regioni extralusso

L’analisi realizzata da Idealista include anche le vie e le piazze più costose di ciascuna delle 20 regioni italiane. Dallo studio emerge come la maggior parte delle strade con le case più care si trovi in Lombardia, Toscana, Sardegna, Lazio, Campania e Piemonte.

A livello di prezzi, la via con i prezzi delle abitazioni più elevati è via Torino a Milano, la più economica è viale Crotone, 203.846 euro, a Catanzaro, in Calabria.

Ben 11 regioni su 20 presentano strade i cui prezzi superano il milione di euro con richieste comprese tra i quasi 5 milioni di Milano e 1.016.445 di Strada di Portopiccolo a Duino-Aurisina in Friuli-Venezia Giulia. Mentre, nelle restanti 9 località i prezzi sono inferiori e vanno dai 962.000 di via Galliera a Bologna a scendere sono ai 203 mila euro di Viale Crotone e Catanzaro.