"Il quadruplicamento moltiplica i disservizi"

Sos 13, il M5S lancia una petizione contro i disagi sulla tratta. La linea del passante ferroviario che collega Milano a Pavia, passando per Locate Triulzi, Pieve Emanuele e Villamaggiore (stazione che serve Lacchiarella e Siziano), è da tempo al centro delle polemiche per i disagi subìti dai pendolari. Disagi che, con i lavori per il quadruplicamento della linea, sono ulteriormente aumentati. Ritardi cronici, cancellazioni improvvise, sovraffollamento e una gestione inefficiente dei lavori di potenziamento infrastrutturale stanno aggravando la situazione, con ripercussioni anche sulla viabilità. La situazione è peggiorata da quando sono stati aperti i cantieri. Raccogliendo le preoccupazioni del territorio, il Movimento 5 stelle ha deciso di promuovere una petizione per l’istituzione di un tavolo di lavoro regionale sui disservizi ferroviari e i disagi causati dai lavori sulla linea Milano-Pavia (Milano-Genova). "Vi sono alcuni casi emblematici di mancata pianificazione", spiega Nicola Di Marco (nella foto), capogruppo regionale del Movimento 5 stelle.

"A Locate Triulzi, ad esempio, la chiusura del sottopasso ferroviario sta creando gravi difficoltà alla circolazione stradale. Critica anche la situazione a Pieve Emanuele, dove alla già nota crisi e al sovraffollamento delle carrozze si aggiunge l’inaccettabile chiusura dell’ascensore: da mesi la stazione è inaccessibile per persone con disabilità, anziani e bambini. Non meno problematico è il caso di Villamaggiore e Lacchiarella, dove la chiusura della fermata, senza un piano alternativo, ha privato centinaia di pendolari di un collegamento essenziale. Se ai disagi quotidiani dei pendolari si sommassero quelli derivanti dai cantieri sulla viabilità ordinaria, la situazione nei Comuni di Locate, Pieve Emanuele e Lacchiarella potrebbe diventare insostenibile". "Sia chiaro, il Movimento cinque stelle è favorevole agli interventi di miglioramento della linea", aggiunge Di Marco. "Tuttavia, se ai disagi quotidiani causati dalle inefficienze di Trenord si sommano quelli imputabili ai cantieri, la situazione per quest’area del Sud Milano rischia di diventare insostenibile". La petizione è disponibile al link https://chng.it/wt75ZfCy84 e nei punti informativi che saranno organizzati dai promotori sul territorio. È stato inoltre creato un gruppo Facebook dedicato: https://bit.ly/SOS13petizione.

Massimiliano Saggese