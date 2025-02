Locate, sottopasso chiuso. Traffico in tilt per ore code chilometriche . E i residenti protestano

La chiusura del sottopasso di via Moro per i lavori di raddoppio della linea ferroviaria Milano-Pavia sta generando una situazione di traffico estremamente critica a Locate di Triulzi. Dopo soli tre giorni dalla chiusura, le previsioni dell’amministrazione comunale si sono avverate: il traffico locale è al collasso, con tempi di percorrenza che hanno raggiunto anche i 50 minuti per uscire dal paese nelle ore di punta. E i disagi per i residenti potrebbero durare sei mesi, da cronoprogramma dei lavori.

"In più occasioni - spiega il sindaco Davide Serranò - abbiamo evidenziato come sarebbe stato opportuno prevedere un nuovo sottopasso prima della chiusura dell’attuale, al fine di ridurre al minimo i disagi. Inoltre, abbiamo coinvolto tutti gli organi competenti, compresa la Prefettura, affinché la situazione fosse affrontata con la massima attenzione e per ottenere soluzioni efficaci". Gli interventi sono a carico di Rfi e Locate in questo frangente ne subisce le scelte, così come a proprie spese sta cercando di tamponarne le conseguenze.

"Non ci solleviamo dalle nostre responsabilità . aggiunge Serranò - ma nemmeno accettiamo di prenderci quelle che subiamo da altri enti molto più strutturati e con maggiori risorse, responsabili di servizi ed interventi su cui non abbiamo né controllo né competenza diretta". Per affrontare la crisi della viabilità, Locate ha dovuto adottare misure straordinarie, tra cui un impiego mirato della polizia locale per limitare il traffico di attraversamento nelle ore di punta. In particolare, la polizia locale sta facendo rispettare il divieto di transito per il traffico di passaggio da sud, bloccando l’accesso da via Pavese dalla ex SP412 (Morazzano).

Questo grazie a un accordo con il Comune di Carpiano: l’accesso è ora consentito ai residenti di Locate e Carpiano, ai lavoratori dei servizi essenziali a Locate e ai genitori che accompagnano i figli a scuola. Per i trasgressori n arrivo una pioggia di contravvenzioni. "Parallelamente, abbiamo intensificato il dialogo con le aziende di trasporto pubblico per migliorare l’efficienza dei servizi. Abbiamo chiesto maggiore attenzione a Trenord e agli enti preposti, denunciando la situazione della linea S13, i cui disservizi stanno esasperando i pendolari" - conclude Serranò -.