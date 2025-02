Partono i lavori. Disagi in vista per i pendolari

Disagi per i pendolari a causa dei lavori per la realizzazione del quadruplicamento della ferrovia tra Locate Triulzi, Pieve, Villamaggiore e Certosa di Pavia. A partire da oggi e fino al 10 marzo, i pendolari dovranno affrontare ritardi e modifiche alla circolazione ferroviaria sulla tratta della S13 da Milano Rogoredo-Pieve Emanuele, che comporteranno rallentamenti su diverse linee ferroviarie. Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha comunicato ufficialmente le modifiche, che avranno un impatto significativo sulla quotidianità di molti viaggiatori. In particolare sulla linea S13 si alterneranno soppressioni delle fermate di Villamaggiore e Pieve Emanuele. In alternativa, saranno disponibili autobus sostitutivi tra Locate Triulzi e Certosa di Pavia.

I treni diretti a Pavia effettueranno tutte le fermate previste ma arriveranno con un ritardo di circa tre minuti. I treni in partenza da Pavia verso Milano anticiperanno l’orario di partenza di due minuti. Durante i fine settimana e nei giorni festivi, il treno S13 24314 (Pavia-Milano Bovisa) cambierà numerazione e non effettuerà la fermata di Pieve Emanuele. Il treno S13 24315 (Milano Bovisa-Pavia) subirà la stessa modifica e non fermerà a Villamaggiore. I lavori infrastrutturali sono fondamentali per migliorare il servizio ferroviario a lungo termine, ma nel frattempo i pendolari dovranno armarsi di pazienza e riorganizzare i propri spostamenti. Rfi consiglia di controllare gli orari aggiornati sul sito ufficiale o tramite le app delle compagnie ferroviarie per evitare disagi. Quando salteranno le corse e non saranno cancellate le fermate comunque sarà garantita la presenza di autobus navetta.

Mas.Sag.