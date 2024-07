Scuola, il primo giro di valzer dei presidi: cambio al Tito Livio e alla Cadorna. Ecco le novità ai vertici degli istituti milanesi

Milano – Tre presidi arriveranno da fuori regione, trenta saluteranno la Lombardia. Comincia il giro di valzer dei dirigenti scolastici dopo il via libera ai trasferimenti e i pensionamenti. Il quadro sarà completo con la scelta delle sedi dei nuovi immessi in ruolo, ma nel frattempo ecco i cambiamenti ai vertici delle scuole.

Guardando la mobilità "in entrata" da fuori regione, dal Piemonte arriveranno Michele Allucci - che guiderà l’istituto comprensivo Stoppani - e Piero Granchelli, che ricoprirà l’incarico all’istituto comprensivo di Lesmo. Dalla Sicilia arriverà Emanuele Giordano per prendere il timone dell’istituto Dell’Acqua di Legnano, recentemente rimesso a nuovo con i fondi del Pnrr.

Tra gli addii milanesi più sofferti c’è quello di Anna Di Terlizzi che saluterà l’istituto Cadorna di via Dolci, a Milano, dopo due anni. "Lascio un pezzo di cuore – confessa –, non sono stati anni facili, abbiamo dovuto affrontare tante sfide e anche il trasloco della King, ma mi sono davvero affezionata a tutta la comunità scolastica, abbiamo lavorato bene e lascio una scuola con un organico più stabile, in salute. I messaggi che mi stanno arrivando mi stanno facendo commuovere".

Da Milano andrà a dirigere una scuola di un altro capoluogo, Bari: "Mi avvicino alla mia famiglia e ai miei tre figli, era diventato difficile per me anche se sono stati bravissimi in questi anni – racconta –. Spero che adesso un nuovo dirigente scelga questa bella realtà. Abbiamo sistemato tante aule con i fondi del Pnrr, siamo stati selezionati anche per il progetto “Agenda Nord“: c’è tanto da fare, ma il successore troverà già ottimi collaboratori e una solida comunità educante". In Puglia andrà anche Tiziana Corigliano che saluta l’istituto comprensivo di Cassina De’ Pecchi mentre la preside dell’Anna Frank di Sesto San Giovanni andrà nel Lazio e Daniela Favetta lascerà il comprensivo Basiano di Masate per l’Emilia Romagna.

Cambio al vertice del liceo classico e coreutico Tito Livio di via Circo che un anno fa aveva salutato lo storico preside, Giorgio Galanti. Va in pensione Simona Forzoni (che era arrivata a settembre dal Marignoni Polo) e arriva Alessandra Condito, già preside del liceo scientifico Einstein di Milano, dove entrerà Claudio Antonello D’Antoni, che ha diretto negli ultimi due anni il Benini di Melegnano. Al Cremona di viale Marche approda Ornella Trimarchi, che ha guidato il comprensivo di Pantigliate mentre Anna Lamberti andrà al Calvi di Rivolta d’Adda.