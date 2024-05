Scuole al via il 12 settembre. Stop alle lezioni il 7 giugno

La Regione ha definito il calendario del prossimo anno scolastico. Le lezioni inzieranno il 5 settembre 2024 per le scuole dell’infanzia e il 12 settembre 2024 per tutti gli altri ordini e gradi di istruzione nonché per i percorsi di istruzione e formazione professionale. Salva resta la possibilità, per tutte le scuole, di un avvio anticipato dell’anno scolastico "per motivate esigenze e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio", come si legge nel provvedimento della Direzione generale Istruzione della Regione. La fine delle lezioni è fissata al 7 giugno 2025 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale e al 30 giugno 2025 per le scuole dell’infanzia.

In fondo alla circolare della Regione, ecco due precisazioni di rito che, però, alla luce di quanto avvenuto nell’anno che va chiudendosi in alcune scuole (leggi: Pioltello), risaltano più che nel recente passato: "Le istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d’istituto – debitamente motivati e deliberati dall’istituto scolastico o formativo - comunicandoli tempestivamente alle famiglie entro l’avvio delle lezioni. Qualora l’adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio".

Gi.An.