Il Posticino e l’arte di esplorare l’anima

Il Posticino, un luogo dove si respira l’arte e la cultura in tutte le sue forme, si arricchisce di nuovi contenuti e proposte, trasformandosi, per alcuni appuntamenti, in “Psiche Posticino“. "Il termine riflette il significato delle iniziative – spiega l’artista Giorgia Distefano (nella foto), creatrice del Posticino e della rassegna di nuovi incontri –. Psiche significa anima ed è sul benessere interiore che sono concentrati gli appuntamenti con gli esperti. Ho ideato questi incontri perché sentivo la necessità, su me stessa, di cercare momenti di arricchimento personale e dello spirito. Per questo, ho pensato che incontrare esperti e professionisti avrebbe potuto rispondere a questa esigenza di benessere, anche per gli altri". In effetti, le richieste di partecipare agli appuntamenti sono già tante: segnale che il desiderio di Giorgia è condiviso. Non si tratta di fredde conferenze, ma di incontri all’interno del Posticino, il luogo, in via Vittorio Veneto, arricchito da opere d’arte e di spazi dedicati a chi si vuole cimentare con ogni forma artistica. Tanti i professionisti coinvolti, come l’antropologa Beatrice Udali, che propone l’iniziativa “pittura dell’anima“, human design e chiavi genetiche: laboratori espressivi alla ricerca dell’interiorità. Richiestissimi anche gli incontri con la naturopata Bianca Silva, con la psicologa Martina Panaro, per affrontare temi sociali e di coppia, e con la psicologa e psicoterapeuta Erica Volpi, che propone l’appuntamento “genogrammi familiari“. "Si tratta dell’esplorazione del nostro io attraverso un albero genealogico – racconta l’esperta –. Con l’analisi della storia familiare, possiamo individuare l’origine dei comportamenti e approfondirli". Secondo Distefano, "interfacciarsi e parlare con chi conosce le tematiche proposte può arricchire e aprire tante porte. Per far conoscere le iniziative, abbiamo fissato la quota di 10 euro a incontro e proposto una tessera che dà diritto a sconti. In un luogo conviviale, con atmosfere create per rendere confortevole ogni incontro, si può esplorare se stessi, la propria forza interiore e affrontare in modo armonioso e con più consapevolezza le dinamiche che influenzano la nostra vita quotidiana". Fra.Gri.