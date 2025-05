Il nuovo locale dei fratelli Massari a due passi dal Tribunale

Ha aperto in via Freguglia, a pochi passi dal Tribinale, “Cardinale“, il nuovo ristorante di Debora e Nicola Massari, figli dello chef Iginio. Ad accompagnare i fratelli Massari nella nuova impresa ci sono gli amici Lorenzo Benussi, ingegnere aerospaziale e imprenditore, Roberta Cioffi, ingegnere ambientale con esperienza in strategie di sostenibilità, e Paolo Coglio, imprenditore alla guida di una società leader nella raffinazione di metalli non ferrosi. "L’obiettivo - spiegano i responsanbili del progetto - è offrire un’esperienza di alto livello gastronomico con un costo contenuto, replicabile in diverse città, con un’attenzione particolare al controllo qualità, all’esaltazione della tradizione italiana, al servizio grazie all’ottimizzazione delle preparazioni e processi".

Il nome stesso, Cardinale, - spiega Debora Massari - è frutto di un’attenta riflessione. Volevamo un nome che evocasse autorevolezza, eleganza e un senso di tradizione, ma allo stesso tempo contemporaneo e dinamico. Cardinale, rappresenta un punto di riferimento (punto cardinale), il rigore ideale (numero cardinale), proprio come vogliamo che sia la nostra cucina. Inoltre, il colore rosso cardinale è un colore caldo, accogliente".

Il menu è un viaggio nella tradizione della cucina italiana in chiave contemporanea, con un occhio di riguardo alla stagionalità e alle esigenze del contesto urbano. Un’attenzione particolare è riservata al menu Asap (As Soon As Possible), pensato per un Business Lunch veloce, con piatti del giorno che garantiscono rapidi tempi di servizio. Ma la vera scommessa è esportare nella cucina salata alcuni principi della storia “dolce” dei fratelli Massari. "La pasticceria - sottolinea Nicola Massari - insegna a misurare, a rispettare i tempi, a costruire strutture stabili e sapori bilanciati. Portare questo approccio nel salato significa poter replicare con fedeltà la propria idea di cucina, senza dover sacrificare creatività o spontaneità".