Scazzottata tra tassista e ncc, il noleggiatore: “È stato lui a stringermi”. E spunta un altro video

"È stato lui a stringermi verso il marciapiedi". In sintesi, la versione del noleggiatore con conducente che a mezzanotte di giovedì è stato coinvolto in una scazzottata con un tassista di 42 anni in piazzale Baiamonti, come raccontato ieri dal Giorno.

Un frame dal video

Del violento litigio esiste anche un altro video, oltre a quello registrato dalla dashcam dell’auto bianca: nel filmato, ripreso dalla telecamera interna della Tesla 3 scudettata, si vede il noleggiatore che scende dalla berlina, si avvicina a quella del tassista e fa per dare un colpo sulla parte posteriore; in quel momento, però, scatta il verde, e la macchina bianca riparte. Il conducente ncc torna sui suoi passi, ma dopo qualche secondo il tassista frena, scende e si avvicina, facendo scattare il corpo a corpo con spintoni e pugni. Il tutto dura circa un minuto, fin quando arriva un altro tassista a far da paciere.

Alle 2, il quarantaduenne si reca autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo: verrà dimesso con una prognosi di cinque giorni per lievi contusioni al volto e al collo. Nel pomeriggio successivo, si presenta alla stazione dei carabinieri di Assago per sporgere querela con l’accusa di lesioni personali.

Anche di questo caso, come dei precedenti recenti in piazza Duomo e all’aeroporto di Linate, si parlerà lunedì in Prefettura. "Penso che i protagonisti di questa storia siano entrambi vittime di una campagna d’odio orchestrata ad arte – commenta il presidente di Sistema Trasporti Francesco Artusa –. Speriamo di uscire da Palazzo Diotti con soluzioni rapide ed efficaci per mettere fine a questa guerra tra poveri e ritrovare un dialogo, magari aspro ma non violento".