Il modello Wagner esce da Milano: "Valorizziamo le nostre attività"

di Marianna Vazzana

Il distretto del commercio creato nell’Alto Magentino cresce. E prende come modello il “centro commerciale allargato“ milanese di Zona Wagner che ha creato una rete tra attività commerciali e associazioni con al centro il mercato comunale coperto di Wagner che, nato nel 1929, è il più antico della città. Adesso la sperimentazione sarà realtà "anche da noi", spiega Selena Gazziero, assessore alle Politiche per il commercio e Tempo libero di Castano Primo. "Il distretto del commercio è stato creato tre anni fa e comprende cinque Comuni: Castano Primo, che è capofila, Turbigo, Robecchetto con Induno, Vanzaghello e Nosate. Abbiamo partecipato a un bando di Regione Lombardia strutturato in tre fasi; la prima prevedeva un contributo economico per i Comuni, la seconda per le attività commerciali che hanno investito per attuare delle migliorie. La terza parte prevede lo sviluppo di un portale web per promuovere le attività del distretto".

E qui entra in gioco la collaborazione con il mercato milanese di piazza Wagner. "Grazie alla Confcommercio Alto Magentino che siede nella cabina di regia del distretto – continua Gazziero – siamo entrati in contatto con il responsabile Marketing Andrea Smidili che ci ha mostrato come funziona il “centro commerciale“ allargato. Entro il 31 luglio, dovremo presentare il nostro rendiconto alla Regione". Del “Wagner bis“ dell’Alto Magentino faranno parte anche i commercianti ambulanti, "visto che abbiamo un mercato rionale all’aperto a settimana in ognuno dei cinque Comuni – aggiunge Gazziero – e vogliamo valorizzarli perché rappresentano un servizio importante per i cittadini".

Per quanto riguarda la sperimentazione nel suo complesso "partiremo da un livello base, creando un sito con tutte le attività e sviluppando un servizio di cashback che le coinvolgerà. Organizzeremo eventi aggregativi e iniziative culturali, anche con l’aiuto delle Pro Loco, che saranno parte attiva dell’iniziativa". Al momento "il 90% di tutte le attività che abbiamo contattato, commerciali e non, hanno aderito al progetto".