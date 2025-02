Il “Giro Handbike 2025” passa da Pioltello

Giro HandBike 2025, Pioltello sarà di nuovo protagonista: il 14 settembre la gara passerà nel cuore dell’hinterland. "Un onore per la città che ha sposato il messaggio della competizione di ciclismo paralimpico - dice la sindaca Ivonne Cosciotti -. Determinazione, passione, duro lavoro perché quando si crede nei propri sogni non esistono ostacoli. Una vera lezione di vita che questi grandi atleti, campioni in pista, ma soprattutto campioni nella vita, ci ricordano ogni anno". Alla presentazione in Regione anche il sottosegretario allo Sport Federica Picchi. Pioltello si prepara così ad accogliere per la quarta volta consecutiva una tappa come altre importanti città italiane "e lo faremo con l’entusiasmo, la passione e la calorosa ospitalità che ci contraddistingue - aggiunge la prima cittadina -. In questi anni abbiamo costruito un rapporto di collaborazione e amicizia non solo con gli organizzatori ma anche con gli stessi atleti che da noi si sentono ormai di casa". "Pioltello resta un passaggio molto ambito dagli atleti che tornano a sfrecciare con le loro handbike sulle nostre strade in totale sicurezza - aggiunge Claudio Dotti, assessore allo Sport -.

È motivo di orgoglio ospitare e associare il nostro nome a un evento così importante, una gara diventata punto di riferimento del settore in Europa e nel mondo". Un monito importante per i giovani: "Non posso che ricordare - ancora l’assessore - l’importanza dei valori che la pratica trasmette: spirito di aggregazione, rispetto delle regole, sana competizione, ma anche frustrazione per la sconfitta e gioia per la vittoria. Lo sport è palestra di vita, ci insegna a superare i nostri limiti, le nostre paure". La macchina organizzativa è già al lavoro: uffici comunali, polizia locale, protezione civile e tantissimi volontari "l’evento - conclude Dotti - richiede impegno, tanto tempo e competenze specifiche per poter garantire tutta la sicurezza necessaria". Un patrimonio condiviso dal sottosegretario: "Lo sport - sottolinea Picchi - è uno strumento di crescita personale e sociale, in particolare per quel che riguarda il tema della differente abilità".

Barbara Calderola