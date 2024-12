Tragedia a Pavia: mamma e figlio morti durante il parto al San Matteo. Scatta l’indagine interna

Pavia, 18 dicembre 2024 - Tragedia al San Matteo dove una giovane donna è morta durante il parto e anche il bambino che portava in grembo non ce l’ha fatta.

La mamma, una 30enne di origine romena, era ricoverata in ostetricia quando, forse a causa di una rarissima eventualità, nella notte tra lunedì e martedì scorsi, si è sentita male durante il travaglio ed è morta per arresto cardiaco in seguito, stando alle prime indicazioni, a una crisi respiratoria.

Nel tentativo di salvare almeno il bambino è stato fatto un taglio cesareo d’urgenza, ma purtroppo anche per il piccolo non c’è stato nulla da fare. L’ospedale ha disposto un accertamento diagnostico per far luce sulle cause del decesso della mamma e del figlio.

Sembrerebbe, secondo una sommaria ricostruzione, che il sacco amniotico che circonda e protegge il feto nella cavità uterina si sia rotto disperdendo il liquido, che in alcuni casi può risultare tossico, non all’esterno ma all’interno dell’organismo della madre, per cause ancora in corso di accertamento. Si tratterebbe, se così fosse, di un caso clinico davvero molto raro.