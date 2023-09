Il Comune di Pioltello seleziona due nuovi geometri: potenzia gli uffici e combatte disoccupazione

Tocca ai geometri, Pioltello ne seleziona due, nuovo capitolo del maxi-piano di assunzioni che il Comune sta portando avanti dall’anno scorso per potenziare la macchina. All’origine, lo sblocco del turn-over, obiettivo, il ricambio generazionale. Alla fine i nuovi dipendenti saranno 27 (su 130), il 20% del personale, in parte sono già arrivati, 8 saranno under 32. "Raccogliamo le sfide del futuro - dice il vicesindaco Saimon Gaiotto -. Erano decenni che non si dava corso a un’operazione di questa portata. A regime il municipio potrà contare su nuove risorse, siamo di fronte a una partita importante dal punto di vista organizzativo, stiamo rinnovando quasi un quinto dell’intero organico". La svolta prevede anche l’ingresso di 16 impiegati, metà dei quali giovani con contratti di formazione lavoro che "hanno già funzionato benissimo in passato – sottolinea Gaiotto –. Grazie a questa formula abbiamo potuto contare sul supporto di persone che hanno dato un contributo prezioso ed è ancora così". Ora, il nuovo bando per l’ufficio tecnico, per candidarsi c’è tempo fino al 14 ottobre, "chi vincerà avrà un contratto a tempo indeterminato, full-time". L’amministrazione punta sull’occupazione anche nel privato. L’anno scorso grazie a incentivi comunali imprese, negozi, artigiani e professionisti hanno ricevuto fino a 6mila euro a contratto per assumere e rilanciare l’attività dopo la crisi sanitaria, "ma non avevano i fondi necessari". Dietro c’è la stessa idea: il lavoro come uno dei due pilastri della vita, l’altro è la casa, da favorire con ogni mezzo. Un tema in cima alle priorità della giunta che con gli altri comuni della Martesana ha sottoscritto un protocollo per unire le forze, favorire l’incontro tra domanda e offerta e combattere la disoccupazione, soprattutto quella giovanile.

Barbara Calderola