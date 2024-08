Il Comune cerca un funzionario per il Suap

Concorso pubblico per esami, il Comune cerca un funzionario tecnico per lo sportello unico delle attività produttive (Suap). La prova scritta sarà svolta nella scuola media di via Monza, martedì 24 settembre,. La prova orale avrà invece luogo in municipio in via XXIV Maggio, in sala Giunta, giovedì 26 settembre. Il candidato selezionato sarà poi chiamato a stipulare il contratto individuale di lavoro. Lo stipendio annuale corrisponde 23.212 euro, tredicesima mensilità di 1.944 euro, comprensiva di vacanza contrattuale pari a 9,67 euro, un’indennità di comparto di 51,90 euro. È previsto inoltre un salario accessorio in relazione alle prestazioni di lavoro effettuate. "Il candidato assunto sarà iscritto ai competenti istituti ai fini previdenziali e assistenziali, secondo gli obblighi di legge vigenti per i dipendenti degli enti locali e il profilo professionale interessato", spiegano dal Comune. Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso, sul portale Inpa. Nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Al portale inPA si accede tramite Spid, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Gli interessati dovranno accedere al portale https://www.inpa.gov.it/, effettuare la registrazione inserendo i dati richiesti. Informazioni: personale@comune.senago.mi.it. Da.Fa.