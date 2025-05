Il Comune aderisce alla campagna “50mila sudari per Gaza“

Il Comune aderisce alla campagna “24 maggio – 50.000 sudari per Gaza”, la campagna di mobilitazione nazionale promossa da studiosi e personalità pubbliche della società civile per accendere i riflettori su quanto sta accadendo a Gaza e nei territori palestinesi, chiedere la fine dei bombardamenti e l’accesso di generi alimentari e umanitari nella Striscia.

La notizia è stata data dall’amministrazione comunale tramite una nota apparsa sul suo sito Internet. Oggi Palazzo Marino esporrà simbolicamente un lenzuolo bianco – il “Sudario per Gaza” – sulla facciata di Palazzo Marino, per tutta la durata della giornata, con l’obiettivo di stimolare la riflessione e la partecipazione della cittadinanza rispetto al dramma umanitario in corso.

Il sudario rappresenta un simbolo di pietà e di cura, un abbraccio a chi ha perso la vita e una denuncia contro l’ingiustizia e la violenza che continuano a colpire la popolazione civile in particolare donne, bambini e anziani, vittime innocenti di un conflitto che non può lasciare indifferenti. La città di Milano conferma la propria vocazione all’impegno civile e umanitario, coerente con i valori fondamentali della pace e della solidarietà con tutte le popolazioni colpite da conflitti e ingiustizie.