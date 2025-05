Democrazia. Un modello in crisi

Riccardi

Anche se la democrazia degli antichi non può essere confrontata con quella dei moderni, è indubitabile che questa forma dello Stato sia nata ad Atene. Demos popolo, cratia, potere. La vittoria nella seconda guerra mondiale sui regimi autoritari fascisti e nazisti, grazie al contributo determinante yankee, favorì il nascere ed il consolidamento nell’Europa dell’ovest di forme di governo elette con voto popolare. Non si può dire altrettanto dell’Urss e dei suoi satelliti dell’est. Il cui blocco fu combattuto e vinto nella c.d. guerra fredda, terminata nel ‘89 con la dissoluzione dell’orso sovietico. Sembrava la fine della Storia secondo la profezia (poi smentita) di Fukuyama. Che interpretò la caduta del Muro con la fine dello scontro ideologico e la definitiva vittoria delle democrazie liberali. Purtroppo non è così. Vacilla la democrazia anche nell’occidente e in molte parti del mondo dove “a pezzi” divampa una guerra mondiale per procura. La “a” privativa davanti al sostantivo democrazia non significa, come dovrebbe, costituire soltanto negazione. Applicabile ai regimi autarchici-dittatoriali. Forse si potrebbe in una ardita estensione adattare a quei regimi democratici deboli o lenti allo adattamento dell’impetuoso cambiamento. Poi la dilagante faziosità ampliata dai media confonde le idee del cittadino che, per fortuna, non sempre abbocca. Se non costretto. Certa utopia nel passato comunque ha destabilizzato il Medioriente. Il tentativo di snaturarlo, cercando di introdurre modelli lontani anni luce da costumi consolidati, ha acceso il fuoco. L’approccio di Trump nella recente visita in Arabia “non sono qui per fare lezione o dire ad altri popoli come vivere o come praticare il culto”, ribalta la precedente politica “missionaria” obamiana. Ad Atene i grandi filosofi del passato insegnavano un modello. Con la dottrina non con l’arroganza della superiorità presunta.