Il camper della salute è realtà: esami sotto casa

Cinque uscite al mese grazie all’aiuto di istituti di cura e medici volontari. È questo l’obiettivo del nuovo Camper della Salute di Pioltello, l’ambulatorio mobile che farà esami sotto casa, vicino alle scuole e nei fine settimana. Un sogno che si realizza per Concetta Risi, presidente di “Aiutami Ascoltami Proteggimi“, l’associazione che ha vinto 100mila euro, dei 300mila messi in palio dal bilancio partecipato dal Comune per realizzare proposte dei cittadini. E ad accogliere il nuovo mezzo in piazza dei Popoli c’erano istituzioni, volontari e tanta gente. Una festa che mette al centro la prevenzione.

"Visite ed esami saranno gratuiti per i pazienti", spiega l’ideatrice. Al suo fianco, la sindaca Ivonne Cosciotti e il vice Saimon Gaiotto che hanno voluto un evento in grande stile per sottolineare l’importanza dell’iniziativa. Fra gli obiettivi, la lotta alla povertà sanitaria che colpisce sempre più famiglie che rinunciano a curarsi per mancanza di soldi.

"Decidilo tu, il nostro bilancio ‘allargato’ avvicina la gente alle istituzioni – sottolinea la prima cittadina – e ci aiuta a realizzare progetti che migliorano la città". "È un’emozione molto forte – aggiunge Gaiotto –. Pioltello è l’unica città che ha un camper della salute. Mettiamo le cure a disposizione di tutti". Il Comune aveva promesso che entro l’estate sarebbe stato realtà, a settembre, il primo check-up.

