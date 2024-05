Il cambio ai vertici. Letizia Affatato provveditore a Milano

Cambio al vertice dell’ufficio scolastico milanese: la nuova dirigente è Letizia Affatato, già provveditore di Pavia e dirigente dell’ufficio “parità scolastica“. Affatato prende il posto del provveditore Yuri Coppi, chiamato ora a guidare l’ufficio scolastico pavese, il servizio regionale “Scuole non statali paritarie e non paritarie“, nonché il servizio scuole straniere in Italia.

"Anche se arrivo da 22 anni di dirigenza e da tanti uffici e incarichi diversi, ogni volta è un battesimo. Bisogna armarsi di pazienza, di buona volontà e impegno e credere negli obiettivi", commenta Affatato, al timone ora dell’ufficio scolastico più grande della Lombardia e tra i più grandi d’Italia. Dirigente amministrativo, la sua carriera nella scuola era cominciata dal concorso del 2002 per l’accesso alla dirigenza; alle spalle aveva anche esperienze al Ministero della Finanza e nel giornalismo. Dal 2008 al 2013 è stata all’Inpdap, nell’ufficio scolastico di Como. "Sono arrivata al’ufficio scolastico di Milano in un periodo molto tumultuoso, tra creazione delle commissioni per gli Esami di Stato e le graduatorie provinciali, quindi la sfida è ancora più grande – sottolinea la nuova dirigente – ma credo nelle persone, nei collaboratori e nelle scuole. Non è un ruolo di potere ma un ruolo di servizio del bene comune. È il principio che ha guidato tutta la mia carriera".

La procedura di interpello avviata nei mesi scorsi dal direttore dell’ufficio scolastico regionale Luciana Volta e passata al vaglio della Corte dei Conti, si è conclusa con la pubblicazione degli incarichi dirigenziali per Milano e Pavia, seguendo il principio della rotazione, mentre si è chiusa senza esito a Sondrio. È stato anche conferito l’incarico di direzione dell’Ufficio II - Valutazione del sistema scolastico e Dirigenti scolastici a Loris Azhar Perotti.

Si.Ba.